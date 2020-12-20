{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе составило 10 469

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75, всего в столице умерли 10 469 человек. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего в столице зарегистрировано 10 469 летальных исходов из-за коронавируса.

Всего в Москве зафиксировано 735 900 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 567 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Что известно о новом штамме коронавируса
Первой страной, где обнаружили эту мутацию, стала Великобритания. По информации ВОЗ, новый вариант вируса выявили там в сентябре
Читать полностью