Власти Камчатки обязали пассажиров прилетать со справками об отсутствии коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Пассажиры, прилетающие на Камчатку из других регионов страны, обязаны предъявлять отрицательный результат тестирование на коронавирус в главном аэропорту Камчатки. Это следует из постановления губернатора от 18 декабря о мерах по профилактике коронавируса, опубликованного на с айте правительства в понедельник.

"Обязать граждан Российской Федерации при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за три календарных дня до прибытия на территорию края. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию региона незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства или пребывания без посещения медицинских организаций", - говорится в постановлении.

В регионе действуют ряд ограничений из-за коронавируса. Отменено проведение массовых мероприятий за исключением новогодних праздников на улице в Петропавловске-Камчатском, ограничена работа кафе и ресторанов, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию. На полуострове зарегистрировано 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8,1 тыс. пациентов выздоровели, 82 умерли.