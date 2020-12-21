Путин поздравил "Независимую газету" с 30-летием со дня выхода первого номера

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Независимой газеты" с 30-летием со дня выхода первого номера издания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с замечательным юбилеем - 30-летием выхода в свет первого номера "Независимой газеты". Эта дата - прекрасный повод вспомнить яркую, насыщенную историю газеты и тех, кто стоял у истоков ее рождения, своим талантом и повседневным журналистским трудом устанавливал высокие стандарты качества работы, укреплял престиж и авторитет отечественной прессы", - отмечается в послании главы государства.

Путин назвал важным, что коллектив бережет и развивает традиции своих предшественников. "Газету ценят за глубокий, основательный подход к освещению актуальных событий, за то, что она всегда открыта для свободной полемики и объективной критики, для смелых, острых дискуссий о ситуации в стране и мире. И потому "Независимая" пользуется заслуженным признанием коллег и широкой читательской аудитории", - говорится в поздравлении президента.

Путин пожелал коллективу газеты и впредь достойно держать профессиональную планку.

"Независимая газета" - российское ежедневное общественно-политическое издание. Первый номер вышел 21 декабря 1990 года тиражом в 150 тыс. экземпляров на восьми полосах. Первоначально она выходила три раза в неделю, уже в начале 1991 года перешла на ежедневный формат.