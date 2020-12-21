CureVac с 22 декабря приступает к третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Расположенная в германском городе Тюбинген фармацевтическая фирма CureVac с 22 декабря приступает к третьей фазе клинических испытаний разработанной ею вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник на ее сайте .

В исследовании примут участие 2,5 тыс. сотрудников университетской клиники Майнца старше 18 лет. Доза вводимой вакцины составит 12 мкг. "Мы надеемся в ходе испытаний получить дополнительные сведения для эффективной защиты от COVID-19 этой группы населения (медработников - прим. ТАСС), подвергающейся особому риску", - отметила Лидиа Остфогельс, руководитель подразделения CureVac по инфекционным заболеваниям.

Исследование дополняет запущенную 14 декабря фазу 2b/3, в которой принимают участие более 35 тыс. человек старше 18 лет из стран Европы и Латинской Америки.

В ноябре CureVac сообщила, что планирует выпустить свою вакцину от коронавируса в третьем квартале следующего года. В первом квартале планируется начать процесс регистрации препарата. В конце октября компания опубликовала промежуточные итоги 1-й фазы испытаний, которые, по ее оценке, были положительными.

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). 15 июня Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство ФРГ инвестирует 300 млн евро в развитие CureVac.