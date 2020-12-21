Дания временно не будет принимать самолеты из Великобритании

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Дания временно закроет воздушное пространство для самолетов из Великобритании в связи с обнаружением там новой мутации коронавируса. Об этом в понедельник сообщил в "Твиттере" датский министр здравоохранения Магнус Хеунике.

"Дания закрывает воздушное пространство для всех самолетов из Великобритании с 10:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) понедельника на 48 часов, чтобы предотвратить распространение нового мутировавшего вируса в Дании", - отметил он.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По словам министра, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. Он добавил, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус с большей вероятностью приводит к летальному исходу.