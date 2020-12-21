{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве выявили 7 797 заразившихся коронавирусом за сутки

Это максимум с 5 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новые 7 797 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, это максимум с 5 декабря. Всего с начала пандемии в столице выявили 743 697 инфицированных, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 263 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 4 798 пациентов, зарегистрировано 75 летальных исходов.

За все время выздоровел 572 541 человек, 10 469 - умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 160 687 человек.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о блокировке соцсетями незаконного контента
Документ обязывает соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации
Читать полностью