В Москве выявили 7 797 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новые 7 797 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, это максимум с 5 декабря. Всего с начала пандемии в столице выявили 743 697 инфицированных, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 263 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 4 798 пациентов, зарегистрировано 75 летальных исходов.

За все время выздоровел 572 541 человек, 10 469 - умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 160 687 человек.

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