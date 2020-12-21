Мишустин поздравил "Независимую газету" с 30-летием издания

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив редакции "Независимой газеты" с 30-летием издания. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Вот уже тридцать лет "НГ" подтверждает свое название, остается газетой мнений, верна своему девизу "Без гнева и пристрастия", а также основным принципам - объективность, свобода комментария, представление самых разных точек зрения. Главное, вам удалось создать свой уникальный, ни на кого непохожий стиль, завоевать популярность у читательской аудитории", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что ежедневно на страницах газеты публикуются яркие материалы, фоторепортажи, аналитика, интересные статьи о важнейших событиях внутренней и внешней политики, экономики, культуры, образования и медицины. "Восемь тематических приложений посвящены самым разным сферам - от военного дела и международных отношений до науки, литературы и религии. Важно, что вы всегда в гуще событий, освещаете злободневные темы, отвечаете на волнующие вопросы", - добавил он.

По мнению Мишустина, успех газеты - это работа большого коллектива, талантливых журналистов, редакторов, обозревателей, фотокорреспондентов, благодаря которым миллионы людей с удовольствием читают "Независимую газету".

"Независимая газета" - российское ежедневное общественно-политическое издание. Первый номер вышел 21 декабря 1990 года тиражом в 150 тыс. экземпляров на восьми полосах. Первоначально она выходила три раза в неделю, уже в начале 1991 года перешла на ежедневный формат.