ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Норвегия приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Об этом сообщил в понедельник Минздрав страны.

"Норвегия незамедлительно приостанавливает все прямые полеты из Великобритании. Эта мера пока будет действовать в течение двух суток, но ее действие может быть продлено", - говорится в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов, согласно предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.