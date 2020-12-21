Медики Удмуртии и Кубани запустили флешмобы с призывом к жителям отмечать Новый год дома

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Медицинские работники Удмуртии и Краснодарского края запустили флешмобы в социальных сетях, в которых они призывают жителей отмечать новогодние праздники дома.

В Удмуртии врачи, запустившие флешмоб #ВстречайтеНовыйГодДома, призывают жителей республики беречь свое здоровье и отметить праздники с семьей. Инициаторами акции стали врачи ковид-центров и ковидных отделений больниц республики. Они размещают свои фотографии в соцсетях в средствах индивидуальной защиты.

"В праздничные дни, конечно, всем нам хочется встретиться с друзьями, сходить в гости, собраться большой компанией. Тем не менее, как врачи-инфекционисты хотим напомнить нашим гражданам о необходимости ограничить контакты и призвать соблюдать масочный режим, особенно при общении со старшими родственниками. К сожалению, заболеваемость коронавирусом пока на спад не идет, и остается опасность заразиться этой опасной инфекцией, поэтому мы очень просим жителей Удмуртии оставаться дома и беречь себя и других. Желаем всем в наступающем году только здоровья", - прокомментировала акцию заместитель главврача Республиканской инфекционной клинической больницы Марина Петренко.

На Кубани участники флешмоба размещают в социальных сетях свои фото в защитных костюмах с хэштегом #НеВстречайтеНовыйгодсНами.

"Врачи советуют жителям и гостям региона в преддверии Нового года не посещать места с большим скоплением людей, а продукты закупать в часы наименьшего пребывания людей в магазинах. Среди других элементарных мер безопасности - соблюдение социальной дистанции, ношение защитной маски, обработка рук санитайзерами. Эти совершенно несложные меры защиты помогут уберечь себя и близких от заболевания и провести новогодние праздники не в больничной палате, а в кругу семьи", - рассказали в Минздраве региона.

В Удмуртии на 21 декабря, по данным регионального оперштаба, зарегистрировано 17 703 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 13 964 человека выздоровели, зафиксировано 285 летальных случаев. В Краснодарском крае, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 25 849 случаев заражения, 17 450 человек выздоровели, умерли 795 человек.