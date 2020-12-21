Станция метро "Маяковская" в Петербурге закроется на капремонт с 10 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. ГУП "Петербургский метрополитен" планирует закрыть на капитальный ремонт станцию метро "Маяковская" на третьей (зеленой) линии метро 10 января 2021 года. Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2021 года, сообщается на сайте петербургской подземки.

"Капитальный ремонт объектов метрополитена с закрытием станций в 2020-2021 г.г.: Маяковская - с 10.01.2021 (11 месяцев)", - говорится в сообщении.

В ходе работ будет проведен капитальный ремонт наклонного хода, вестибюля станции, строительных конструкций наклонного хода, помещений эскалаторного, кассового, машинного залов и осуществлено восстановление гидроизоляционных характеристик. Источник финансирования работ собственные средства метрополитена. Начальная стоимость контракта на выполнение капитального ремонта - 385,6 млн рублей.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Петербургского метрополитена", в конце 2021 года также планируется закрытие для ремонта станции метро "Московская" на второй (синей) ветке. Всего до конца 2025 года будут капитально отремонтированы семь станций метро, в том числе "Удельная", "Озерки", "Технологический институт 2" на второй линии и "Ладожская" и "Проспект Большевиков" на четвертой (оранжевой) ветке метро.

Станция "Маяковская" расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями "Гостиный двор" и "Площадь Александра Невского". Она была открыта 3 ноября 1967 года.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия ленинградского метро открылась 15 ноября 1955 года.