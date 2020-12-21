Песков сообщил, что в России рассекречивается все больше и больше архивных документов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кремль считает важным продолжать рассекречивание архивных документов, которое проводится ежегодно. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопрос журналистов о том, планируется ли открывать архивы для борьбы с переписыванием истории.

"Это очень важно", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "последовательно и постепенно все больше и больше документов рассекречиваются по мере того, как этот гриф (секретности - прим. ТАСС) теряет актуальность". "Это происходит ежегодно", - заключил Песков.