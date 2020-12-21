В РФ зарегистрировали около 10 препаратов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией

В РФ зарегистрировано около 10 препаратов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр сообщил, что исследования "Спутника V" среди добровольцев старше 60 лет могут завершить ближе к концу этой недели.

Мурашко отметил, что появление вакцин от коронавируса не должно стать поводом забыть о правилах профилактики.

Министр также рассказал, что более 270 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее сейчас развернуто в России.

"Сейчас у нас по стране развернуто 278 тыс. коек", - сказал он.