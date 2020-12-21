ТАСС в спецпроекте исследовал влияние пандемии на разные сферы жизни

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ТАСС представил спецпроект "Жизнь после" о том, как изменились разные сферы жизни под влиянием пандемии. Экспертами проекта стали специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Как изменилась наша жизнь во время пандемии

Общественные тренды в эпоху коронавируса Как изменилась наша жизнь во время пандемии

В спецпроекте рассказывается, какие тренды задал или, напротив, сделал неактуальными коронавирус. Они поделены на растущие, падающие и тренды с нестабильной динамикой. Актуальными во время пандемии стали, в частности, удаленная работа, онлайн-развлечения, доставка заказов. Коронавирус заставил людей чаще задумываться о здоровье, экологии, благотворительности и собственной финансовой стабильности. Потеряли актуальность travel- и event-индустрия, закрылись многие рестораны, фитнес-клубы и парикмахерские.

Кроме того, в проекте разъясняется, почему во время пандемии личные данные людей оказались под угрозой, говорится о технологиях, появление и развитие которых спровоцировала пандемия, а также сколько масок произвели в России за год и на что в 2020 году чаще всего жаловались психотерапевту.

Собственным опытом работы в эпоху коронавируса с ТАСС поделились представители торговой компании IKEA, онлайн-ритейлера Wildberries, сети кинотеатров "Каро", сети кофеен "Шоколадница". Специалисты НИУ ВШЭ дали свои прогнозы на будущее.

"Жизнь после" продолжает серию совместных спецпроектов с редакцией ТАСС, к которым наша команда уже второй год подряд подключается с большим интересом и удовольствием, - рассказал ТАСС Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. - Планка, взятая в проекте "Сжатые десятые" при анализе трендов минувшего десятилетия, задала высокий уровень ожиданий и ответственности авторского коллектива за развитие темы в новом, крайне непростом контексте, в который нас всех погрузила пандемия коронавируса".

Гохберг отметил, что "на медиа, которые сами анализируют тренды или транслируют экспертные прогнозные оценки и сценарии, лежит большая ответственность за удержание верного вектора и поддержание общественных рефлексий". "В этой связи весьма воодушевляет ответственный подход к теме будущего, который демонстрируют молодые коллеги из ТАСС", - заключил собеседник агентства.