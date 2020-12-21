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Пандемия COVID-19

Гинцбург: исследования вакцины от AstraZeneca и "Спутника V" не потребуют много времени

По словам главы Центра им. Гамалеи, это связано с тем, что препараты похожи

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Совместные клинические исследования вакцины против коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и российского "Спутника V" не потребуют много времени и больших инвестиций. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В ближайшее время, фактически сейчас, начинаются клинические испытания. Они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени", - сказал он на совещании, приуроченном к подписанию меморандума между НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи, компанией AstraZeneca, РФПИ и компанией "Р-Фарм".

По словам Гинцбурга, это связано с тем, что вакцины похожи. "Те компоненты, которые входят как в одну, так и в другую вакцину, легко совместимы", - отметил разработчик.

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