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Пандемия COVID-19

Михалков перенес празднование юбилея и премьеру спектакля

Мероприятия планируют провести 21-22 апреля 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, которому 21 октября исполнилось 75 лет, переносит премьеру нового спектакля и празднование своего юбилея на апрель 2021 года. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе режиссера.

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Ранее Михалков сообщал, что премьера постановки "12" состоится в середине декабря в "Зарядье". "В связи с продолжающейся пандемией было принято решение перенести премьеру спектакля "12" и празднование приуроченного к ней юбилея Никиты Сергеевича на 21-22 апреля 2021 года в "Зарядье", - сообщили в пресс-службе. - Даты предварительные и могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом".

Михалков также ранее рассказал в интервью ТАСС, что не будет отмечать день рождения в октябре, поскольку понимает, что "просто не время". Режиссер предпочел от всего отказаться в надежде, что получится приурочить празднование юбилея к выпуску спектакля "12". Михалков пояснял, что вместе с братьями Пресняковыми написал пьесу по фильму "12", сам он хотел сыграть на сцене ту же самую роль, что играл в кино.

Предполагается, что в спектакле одну из ролей исполнит Николай Бурляев, "он дал согласие на роль, которую играл Маковецкий". Александр Адабашьян тоже согласился играть того, кого играл в кино. Остальные роли исполнят молодые актеры из Академии Михалкова. По словам режиссера, это будет "очень технологичный спектакль". На премьеру Михалков планировал "пригласить всех тех, кого пригласил бы на свой день рождения".

 

 

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РоссияМихалков, Никита СергеевичПандемия COVID-19
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