Глава Интерпола предупредил о росте преступности во время поставок вакцин от коронавируса

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предупредил, что с поставками вакцин от коронавируса резко возрастет преступность. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche , которое было опубликовано в понедельник.

"В 2021 году вакцины станут жидким золотом. Они самое ценное, что только будет распределяться [среди населения] в следующем году", - сообщил он. К этому, по словам Штока, уже подготовились преступные организации. "С поставками вакцин преступность резко возрастет", - указал он, добавив, что будут происходить "кражи, вторжения на склады и нападения во время транспортировки вакцин".

В начале декабря Интерпол предупреждал об активизации организованной преступности из-за вакцин от COVID-19. В заявлении организации отмечалось, что "преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок [вакцин] или нарушить их". В августе Интерпол предупреждал о новой волне киберпреступлений в связи с появлением первых вакцин.

По данным ВОЗ, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала такой препарат, он получил название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность вакцины составляет 95%.