"Одноклассники" запустили проект с новогодними советами от знаменитостей

Социальная сеть "Одноклассники" запустила проект "Новогоднее настроение", с помощью которого пользователи узнают, как артисты предлагают встречать Новый год. В рамках проекта своими советами поделятся Регина Тодоренко, Леонид Агутин, Niletto, Анна Седокова, Гоша Куценко, Сосо Павлиашвили, Нейромонах Феофан, Самира Мустафаева, группа "Моя Мишель", Сергей Приказчиков из группы Pizza, Наталья Андрейченко, "Город-312" и другие.

Каждый день в течение двух недель перед Новым годом они будут публиковать посты в "Одноклассниках" о том, как собрать рождественский плейлист, придумать образ, выбрать блюда и тосты к праздничному столу, придумать развлекательную программу для детей и составить список ярких моментов, за которые можно благодарить 2020 год.

Так, Регина Тодоренко поделилась своими лайфхаками.