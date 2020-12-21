Синоптики прогнозируют морозы в некоторых регионах Поволжья

ТАСС, 21 декабря. Холода продержатся в некоторых регионах Приволжского федерального округа до конца недели, при этом в верховьях Волги, Нижегородской и Кировской областях потеплеет до нуля градусов, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Среднем Поволжье (Саранск, Самара, Пенза, Ульяновск) сохранится холодная погода, [температура воздуха будет] немного ниже нормы, на 2-3 градуса. Также морозы в Оренбургской области, там даже днем минус 20 градусов, и на юге Башкирии. Потепление в начале недели коснется только Верхнего Поволжья - севера Нижегородской области, Татарстана, Удмуртии, Кировской области, Пермского края. Здесь из-за циклона температура повысится до 0 - минус 5 градусов, но ненадолго, уже в среду температура вновь начнет понижаться до 15 - 16 градусов мороза в ночь на четверг, только в субботу и воскресенье температура вновь начнет повышаться, также ожидаются снегопады", - сказал Синенков.

По его словам, нулевые температуры ожидаются в среду в Кирове, где после морозных выходных в первый рабочий день заметно потеплело. В четверг и пятницу здесь снова похолодает до минус 8 - 10, а в выходные немного потеплеет (минус 5 - 7 градусов), ожидаются снегопады. Циклон принесет снегопады и теплую погоду и в Нижегородскую область, где во вторник, среду и четверг ожидается минус 3 - 5 градусов, а в субботу потеплеет до нуля.

В Перми нулевые температуры ожидаются уже в среду, но во второй половине недели вновь начнется похолодание: в четверг до минус 8, в ночь на субботу до минус 12. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снегопады, которые жители наблюдают последние несколько дней, продолжатся и на этой неделе. Теплый фронт принесет осадки и небольшое повышение температуры и в Башкирию, где в выходные держались 30-градусные морозы. "Завтра по республике ожидается небольшой снег, температура ночью до 13-18, по югу до 26, днем до 12 градусов мороза. В дальнейшем в большинстве районов пройдет небольшой снег, местами сохранится гололед, и температура воздуха ночью 9-14, днем 4-9 градусов мороза", - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова.

В Оренбургской области, по данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, морозы задержатся до середины недели. До 23 декабря в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за отклонения среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 9-13 градусов. В ночь на понедельник в некоторых территориях региона столбики термометров опустились ниже минус 25 градусов, из-за чего местные власти отменили занятия в школах или рекомендовали ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых учащихся младших классов. Оранжевый уровень опасности объявлен и в Ульяновской области, где по прогнозу Гидрометцентра до 25 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов.

Желтый уровень опасности

Морозы сохранятся в Саратовской и Самарской областях. По данным ГУ МЧС Саратовской области, на территории региона объявлен желтый уровень опасности в связи с тем, температура воздуха местами может опускаться до -25...-27 градусов. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов ожидается до 24 декабря в Самарской области, а ночами во вторник и среду здесь прогнозируют местами до - 27 градусов. В Среднем Поволжье (Пенза, Саранск), по словам Синенкова, не будет температурных скачков, всю неделю синоптики прогнозируют минус 5 - 8 градусов, в субботу потеплеет до 0, ожидается мокрый снег.