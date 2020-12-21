Специалисты опечатали бар "Квартира" в центре Москвы за нарушение антикоронавирусных мер

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бар "Квартира" на Рочдельской улице в Москве опечатали из-за нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Заведение работало после 23:00 мск, посетители не соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщили ТАСС в понедельник в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Помещения бара 20 декабря в 18:10 опечатаны. Материалы дела в отношении ООО "ФДС"(бара "Квартира" - прим. ТАСС) переданы в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности. <...> [Выявленные в заведении] нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей и могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции, <...> 20 декабря в отношении юридического лица ООО "ФДС" приняты меры обеспечения производства по административному делу в виде временного запрета деятельности до решения суда", - сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что 20 декабря столичные специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование в баре "Квартира" из-за поступления информации из Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). ОАТИ с представителями полиции, Росгвардии после 23:00 мск с 18 на 19 декабря провели проверку, в рамках которой было установлено, что в помещениях бара, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, осуществлялось курение сигарет и кальянов.

"На столах в обеденных залах стояли кальяны, имелся запас курительных смесей, персонал и посетители (около 150 человек) бара не использовали средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), в залах бара на полу отсутствовала сигнальная маркировка, для соблюдения социального дистанцирования", - уточнили в ведомстве.

Также там сообщили, что 19 декабря специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в ЦАО было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.