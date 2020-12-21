Шойгу предложил построить единый онкоцентр для силовиков в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство для военнослужащих и сотрудников других силовых структур онкоцентра в Москве и многопрофильного центра в Севастополе.

"В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко", - сказал Шойгу в понедельник, обращаясь к Путину на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

Кроме того, он предложил построить многопрофильный медицинский центр в Севастополе. Глава Минобороны РФ напомнил, что в Севастополе живут около 150 тыс. силовиков и членов их семей. "А достойного медицинского учреждения нет", - подчеркнул он.

В вооруженных силах, как и в целом по стране, высокий уровень онкологических заболеваний, напомнил Шойгу.