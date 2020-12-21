Более 7 тыс. детей из многодетных семей в Самарской области получили технику для учебы

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Компьютерной техникой обеспечили 7 тыс. учеников из многодетных и малообеспеченных семей Самарской области во время дистанционного обучения, сообщается в ответе на запрос ТАСС в региональном министерстве образования и науки. В пресс-службе уточнили, что рассматриваются все поступившие заявки, вне зависимости от категории семей, школьники обеспечиваются необходимой техникой.

"Более 7 тыс. школьников из многодетных и малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены за период с апреля по октябрь 2020 года компьютерной техникой для использования в период дистанционного режима обучения", - сообщила заместитель министра образования и науки Елена Пинская.

В том числе ученики из семей с четырьмя и более детьми получили 162 ноутбука, средства на технику были выделены из резервного фонда губернатора Самарской области. По соответствующему постановлению главы региона Дмитрия Азарова, на закупку направлено 4,5 млн рублей.

Учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили 2,2 тыс. смартфонов в рамках акции "Много дарю", проводимой фондом общественного мониторинга развития системы образования "Национальные ресурсы образования". Еще 171 планшет и ноутбук был передан школьникам из многодетных и малообеспеченных семей по федеральному проекту "Новая школа" партии "Единой России". "Передано в дар 4,5 тыс. компьютерных устройств в дар органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, благотворителями. Кроме того, школы передают в пользование школьные компьютеры не только в многодетные семьи, а всем учащимся, которым это необходимо. Достаточно заявить о своей потребности классному руководителю", - говорится в ответе на запрос.

Сейчас из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом часть школьников продолжает обучаться в дистанционном формате. Такие ограничения действуют для учеников 6-11 классов. При этом учащиеся 9 и 11 классов могут посещать очные консультации для сдачи выпускных экзаменов. Кроме того, всем несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры, в том числе фуд-корты, без сопровождения родителей.

По данным регионального оперативного штаба, на 21 декабря в Самарской области зарегистрировано 28 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки этот показатель увеличился на 305. Медики вылечили 26 102 человек, еще 540 пациентов скончались.