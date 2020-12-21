Льготники Петербурга смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Льготники Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат право бесплатного проезда на общественном транспорте обоих регионов с 2021 года. Соответствующее соглашение подписал губернатор города Александр Беглов.

"Соглашение обеспечивает льготный проезд отдельных категорий граждан - жителей Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области и жителей Ленинградской области по территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы", - сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

Согласно документу, льготный проезд на наземном и подземном транспорте регионов предоставляется ветеранам труда, реабилитированным лицам, тыловикам, пенсионерам, а также учащимся общеобразовательных организаций из многодетных и многодетных приемных семей. Перевозка льготников будет обеспечиваться на 453 городских и 667 областных маршрутах.

Отмечается, что проезд определенных льготных категорий граждан осуществляется на основании льготных проездных документов, выданных Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. "Оплата перевозки осуществляется на основании данных автоматизированного учета поездок", - добавили в пресс-службе.