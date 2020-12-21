Медики Бурятии получили право без очереди устроить детей в детские сады

УЛАН-УДЭ, 21 декабря. /ТАСС/. Медицинские работники Бурятии получили право первоочередной записи своих детей в детский сад. Соответствующий закон принят в понедельник на очередной сессии Народного Хурала (парламента) республики, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Предложение, разработанное правительством Бурятии по поручению президента России Владимира Путина, было внесено на сессию Народного Хурала. Депутаты одобрили его единогласно. Таким образом, медики первичного звена городских поликлиник, центральных районных больниц и скорой помощи Бурятии получили право первоочередной записи детей в детские сады", - сообщили в пресс-службе.

До принятия законопроекта медицинские работники в республике не обладали льготой на внеочередной прием их детей в дошкольные образовательные учреждения. Учет детей медиков осуществлялся в общем порядке.

В настоящее время в Бурятии в очереди на получение мест в дошкольных учреждениях образования числятся 532 ребенка медицинских работников. Из них 122 - в районах республики, 410 - в столице Бурятии - городе Улан-Удэ. "С принятием закона медработники смогут воспользоваться предоставленным правом, получить льготу и раньше выйти на работу, - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. - Данная льгота является для медицинских работников существенной поддержкой семьи и напрямую повлияет на [решение проблемы] дефицита медицинских кадров".

В Бурятии существует проблема очередей в детские сады, главным образом в Улан-Удэ. Много лет дошкольные учреждения в городе не строились, а уровень рождаемости рос. В последние годы за счет федеральных средств началось активное строительство детсадов, но пока очередь сохраняется, в ней около 10 тыс. детей в возрасте до трех лет.

С 2019 года в регионе активно строятся сады за счет федеральных средств, в том числе по национальному проекту "Демография".