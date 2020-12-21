Что будет после COVID-19

Всем нам интересно, как изменится жизнь из-за пандемии коронавируса. Одни предрекают конец капитализма и классического образования, другие заявляют о начале "новой этики", третьи утверждают, что маска и перчатки теперь надолго войдут в наш обиход.

ТАСС совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучил тенденции этого года - какие из них прошли проверку коронавирусом, а какие нет. В спецпроекте представлены три категории трендов: растущие и падающие, а также тренды с нестабильной динамикой.

В первую группу вошли такие явления, как удаленная работа, непрерывное образование, доставка и фейк-ньюз. Во вторую - путешествия, event-индустрия и сфера услуг, сильнее всего пострадавшие в период тотальной самоизоляции. В третьей категории оказались шеринг, ответственное потребление, благотворительность и многое другое.

Собственным опытом работы в эпоху коронавируса с ТАСС поделились представители торговой компании IKEA, онлайн-ритейлера Wildberries, сети кинотеатров "Каро", сети кофеен "Шоколадница" и др.

Подробнее - в нашем спецпроекте "Жизнь после".