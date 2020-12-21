В Ленобласти вакцинацию от коронавируса прошли 179 медицинских работников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 179 медицинских работников Ленинградской области, они переносят прививку хорошо, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В первую очередь защищают от вируса медиков, готовятся прививать также педагогов. Только за сегодняшний день прививку поставили 95 сотрудникам ковидных стационаров областных больниц. Ранее были привиты 84 медицинских работника", - говорится в сообщении. Все привитые в понедельник медики получат вторую дозу вакцины после новогодних праздников.

"Все привитые чувствуют себя хорошо, в некоторых случаях наблюдается повышение температуры до трех дней, иногда симптомы ОРВИ. Все это в пределах нормы", - процитировали в пресс-службе главного внештатного эпидемиолога Ленинградской области Елену Хорькову.

Всего в Ленинградскую области поставили 1 542 комплекта вакцины "Спутник V", ожидается еще 124 до конца декабря.

Как отметили в пресс-службе, сейчас в области открыто шесть пунктов вакцинации: в Ленинградской областной клинической больнице, Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах. Регион готов развернуть в общей сложности 23 пункта вакцинации по мере поступления вакцины.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 21 545 человек, выздоровели 19 353, умерли 200. За минувшие сутки в регионе выявили 226 случаев заражения.