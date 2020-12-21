Режим обязательной самоизоляции для пожилых в Новгородской области продлят до 15 января

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции продлят в Новгородской области для граждан старше 65 лет и неработающих жителей от 60 до 65 лет до 15 января 2021 года. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и неработающих жителей от 60 до 65 лет ввели в Новгородской области с 18 ноября до середины декабря. Теперь его решено продлить.

"Мы продлеваем режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет до 15 января", - сказал Никитин.

Также губернатор пояснил, что в указ внесут уточнения по периоду действия требования предъявлять справку о прохождении теста на коронавирус при заселении в новгородские гостиницы и базы отдыха - мера действует до 10 января 2021 года.

По данным регионального оперштаба, в регионе с 6 ноября фиксируют более 100 новых случаев коронавируса ежедневно, на 21 декабря суточный прирост составил 208 случаев. Общее количество подтвержденных случаев - 16 213, число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 12 763, умерли 97 пациентов.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. В октябре в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, отменили проведение банкетов. С 12 ноября новгородские власти приостановили работу фудкортов, детских игровых комнат, запретили посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. С 18 ноября новгородские власти сократили наполняемость залов киноцентров, театров до 25%.