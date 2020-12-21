Запись на вакцинацию от коронавируса станет доступна жителям Новгородской области с января

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Услуга электронной записи на вакцинацию от коронавируса будет доступна жителям Новгородской области с января 2021 года. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба сообщил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий области Андрей Майоров.

"Что касается записи на вакцинацию, она будет доступна с 1 января [2021 года] для всех жителей Новгородской области, которые зарегистрированы на едином портале государственных услуг. Это будет региональная услуга", - сказал Майоров.

Он уточнил, что презентация электронной услуги записи на вакцинацию будет представлена в начале следующей недели, после алгоритм ее работы разъяснят жителям области. Как ТАСС сообщал ранее, 14 декабря губернатор Новгородской области дал поручение до конца года разработать электронную систему для записи на вакцинацию от коронавируса.

Как сообщила в ходе заседания оперативного штаба министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева, на 21 декабря на территории Новгородской области продолжают работу семь госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией, свободно 14% коечного фонда. Продолжается вакцинация от коронавируса, привито 242 человека. В приоритетном порядке прививку от ковида получают медицинские работники. Также Ломовцева уточнила, что готовы к проведению вакцинации 24 пункта в районах области, с января будет развернуто еще пять.

По данным регионального оперштаба, в регионе с 6 ноября фиксируют более 100 случаев ежедневно, на 21 декабря суточный прирост составил 208 случаев. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса - 16 213, число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 12 763, умерли 97 пациентов.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. В октябре в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, отменили проведение банкетов. С 12 ноября новгородские власти приостановили работу фудкортов, детских игровых комнат, запретили посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. С 18 ноября в Новгородской области для граждан старше 65 лет и неработающих жителей от 60 до 65 лет ввели режим обязательной самоизоляции, также сократили наполняемость залов киноцентров, театров до 25%.