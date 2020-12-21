Более 400 млн рублей направят на погашение задолженности по соцвыплатам в Ингушетии

МАГАС, 21 декабря. /ТАСС/. Ингушетия получила средства из федерального бюджета на погашение задолженности по социальным выплатам за 2019 год перед населением. Всего на эти цели будет направлено 423,1 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Региону выделена финансовая поддержка на оплату просроченной кредиторской задолженности бюджета по социально значимым обязательствам. Средства в размере 423,1 млн рублей уже поступили в региональное министерство финансов. Они имеют целевое назначение и будут направлены на погашение долга за 2019 год по детским пособиям, компенсационным выплатам на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарственному обеспечению", - говорится в сообщении.

Как сообщается, получение регионом финансовой поддержки стало возможным в результате проведенной на федеральном уровне руководством республики работы.

"Мы с Минфином России пришли к договоренности, что в первую очередь будем закрывать социальные вопросы и долги перед жителями республики. Решение данного вопроса - это приоритетное направление работы", - передает пресс-служба слова главы республики Махмуда-Али Калиматова.

В мае 2020 года власти Ингушетии направили 250 млн рублей на возобновление финансирования расходов социального характера в период пандемии коронавируса, реализация которых была приостановлена из-за действия режима первоочередных расходов и дефицита бюджета. В регионе были произведены социальные выплаты детям-сиротам, погашены долги по зарплатам госпредприятий и поощрены спортсмены.