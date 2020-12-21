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Путин поручил проработать финансирование проекта цифровизации распознавания азбуки Брайля

Также президент поручил обеспечить проведение мероприятий по информированию заинтересованных граждан и организаций о проекте "Цифровое решение распознавания азбуки Брайля"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос финансовой поддержки проекта цифрового решения распознавания азбуки Брайля. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение президент дал администрации Кремля по итогам пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив.

"Рассмотреть вопрос о финансовой поддержке проекта путем предоставления разработчикам этого проекта грантов президента Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.

Также Путин поручил АСИ и Администрации президента РФ обеспечить проведение мероприятий по информированию заинтересованных граждан и организаций, в том числе образовательных и медицинских организаций, о проекте "Цифровое решение распознавания азбуки Брайля".

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