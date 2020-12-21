Путин поручил рассмотреть вопрос о создании движения поисковиков, работающих со школами

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил к февралю 2021 года рассмотреть вопрос о создании всероссийского движения поисковиков, работающих со школьниками. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Рассмотреть вопросы о создании Всероссийского патриотического движения "Поисковики - школам", а также о разработке программы деятельности указанного движения и механизмов обеспечения ее реализации. Доклад - до 1 февраля 2021 года", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ совместно с АСИ.

На прошедшем 13 ноября форуме АСИ, в котором по видеосвязи принял участие президент, идею такого общероссийского движения на базе существующего в Новгородской области проекта озвучил командир отряда "Находка" Александр Морзунов. В рамках этого проекта новгородские поисковики начали приходить в школы и рассказывать детям о подвигах солдат и офицеров, а после - брать желающих с собой в поисковые экспедиции. Путин тогда заявил, что поддерживает активное вовлечение школьников в работу поисковых отрядов, но при условии обеспечения безопасности детей.