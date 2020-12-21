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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Петербурге

По словам главы регионального управления ведомства Натальи Башкетовой, уровень заболеваемости высокий, но стабильный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге остается высоким, но стабильным. Об этом сообщила в понедельник в эфире телеканала "78" глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

"Большая нагрузка на стационарную сеть и амбулаторно-поликлиническую сеть Санкт-Петербурга <…> Ситуация действительно напряженная. Однако надо сказать, что мы стоим вторую неделю, застопорились на высоких цифрах - ежедневно регистрируются 3 700-3 800 случаев. Показатель заболеваемости высокий - 70 на 100 тыс. населения, это ежедневный показатель, но мы не растем, это уже обнадеживает", - сказала Башкетова.

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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