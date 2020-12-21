Выплаты на детей до восьми лет сформированы для 107 тыс. человек в Кировской области

КИРОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Семьи в Кировской области начали получать единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до 8 лет. Всего выплата сформирована на 107 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 декабря подписал распоряжение о выделении более 73,5 млрд рублей на единовременную выплату на каждого ребенка в возрасте до 8 лет в размере 5 000 рублей. К 11 января 2021 года Мишустин поручил отчитаться об осуществлении выплат.

"Начиная с пятницы, 18 декабря, отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области выплата сформирована на 107 тысяч детей, на которых ранее уже перечислялись аналогичные выплаты. Всего на сегодняшний день в Кировской области проживает более 120 тысяч детей в возрасте до 8 лет", - говорится в сообщении.

Президент РФ на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет.

Выплата будет начислена автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет, говорится на сайте госуслуг. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.

В общей сложности речь идет о 14,7 млн детей.