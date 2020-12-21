В Торонто и Оттаве на 28 дней вводятся жесткие ограничения из-за пандемии

ОТТАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти провинции Онтарио, которая является самым густонаселенным регионом Канады, с 26 декабря вводят жесткие ограничительные меры для граждан на всей ее территории из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава региона Даг Форд.

"Число инфицированных в Онтарио продолжает расти, - сказал он. - Если не принять меры сейчас, то последствия будут катастрофическими". "На всей территории Онтарио вводится режим локдауна с 00:01 26 декабря", - отметил Форд. При этом в южной части провинции, где расположены такие города, как Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной - 14 дней.

Ограничения предусматривают закрытие для покупателей всех торговых точек, которые не торгуют товарами первой необходимости, спортзалов, кафе и ресторанов. Зимние школьные каникулы, которые в Онтарио начались 21 декабря, будут продлены для учеников младших классов до 11 января, а для старшеклассников - до 25 января. Населению рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома.

В Онтарио в последние семь дней фиксируется более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом ежесуточно, при этом большая их часть приходятся на Торонто и окружающие его города. В Оттаве в понедельник был выявлен 31 новый случаев заражения. По данным Форда, за последние недели рост госпитализации при заражении коронавирусом вырос на 70%.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. С начала сентября наблюдается резкое увеличение количества инфицированных. Резкий рост числа заболевших наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Саскачеван и Онтарио, на которые приходится более 90% всех случаев заражения. С начала пандемии в Канаде заразились 507 тыс. человек, 14,2 тыс. из них умерли, 416 тыс. выздоровели.

13 декабря в Канаду начала поступать вакцина от коронавируса производства американской компании Pfizer, а с 14 декабря в стране началась вакцинация населения.