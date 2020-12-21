Сотрудники МВД опрашивают активистку ФБК Соболь по уголовному делу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД опрашивают сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Владимир Воронин.

"В настоящее время она находится в ОМВД Новокосино. Сейчас сотрудники МВД опрашивают Соболь в рамках некоего уголовного дела. Пока не понятно какого, в отношении кого и так далее. Меня к ней не пускают уже час", - сказал адвокат.

Соболь была задержана возле дома, где, по ее утверждениям, проживает якобы сотрудник спецслужб, запись телефонного разговора с которым выложил Навальный.

В ФСБ назвали так называемое расследование Навального провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб, направленной на дискредитацию ФСБ. В спецслужбе также сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ, является подделкой.

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - подчеркнули в ФСБ. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.