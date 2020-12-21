Медработникам Петербурга установили дополнительные выплаты за работу с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Устанавливаются дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в период распространения новой коронавирусной инфекции, в частности врачам, среднему, младшему и прочему персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях скорой медицинской помощи пациентам с COVID-19, а также водителям скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты получат работники учреждений, подведомственных городским властям.

В зависимости от должности дополнительные стимулирующие выплаты устанавливаются в размере от 107 до 2 115 рублей за одну смену. Выплаты установлены на период с 1 ноября по 31 декабря этого года.

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.