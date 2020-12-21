В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 71. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 10 540 человек с коронавирусом. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 21 декабря в городе выявлено 743 697 случаев заражения, из них 7 797 за последние сутки. Выздоровел 572 541 человек.

Коронавирусом в мире заразились более 76,8 млн человек, около 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 877 727 случаев заражения, выздоровели 2 295 362 человека, умер 51 351. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.