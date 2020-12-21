Кузнецова: полномочия органов опеки в Крыму нужно передать от муниципалитетов региону

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила передать полномочия органов опеки в Крыму с муниципального на региональный уровень, чтобы наладить работу этой системы, сообщили в понедельник в пресс-службе детского омбудсмена.

Ранее детский омбудсмен предложила Генпрокуратуре РФ создать межведомственную рабочую группу для проверки органов опеки в Крыму после двух случаев с изъятием детей из многодетных семей. Сообщалось, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступила жалоба на действия органов опеки, которые изъяли из семьи троих из шести приемных детей, а до этого из другой приемной семьи собирались забрать 15 детей.

"Одним из оперативных решений в Крыму может стать передача полномочий органов опеки и попечительства с муниципального уровня на региональный, на уровень министерства образования и науки республики, чтобы выстроить единый подход. А также предлагаем при региональном министерстве создать Общественный совет по защите семьи и детства, который бы занимался различными вопросами в этой сфере, в том числе мониторингом соблюдения прав детей в сиротских учреждениях", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Уточняется, что предложения по совершенствованию работы направлены главе Крыма Сергею Аксенову. Кроме того, в Генпрокуратуру РФ направлены результаты проверки, которая проводилась в республике сотрудниками аппарата детского омбудсмена. Отмечается, что многие из изъятых детей рассказали о фактах жестокого обращения с ними, однако "ранее сотрудниками опеки и попечительства подобные факты не были установлены в предусмотренном порядке", и в ряде случаев не было правовых оснований на изъятие детей.

"Ситуация с деятельностью органов опеки и попечительства в Симферопольском районе и в целом по стране, к сожалению, неутешительная. По предварительным подсчетам, в 2020 году рост обращений к нам, жалоб, связанных с опекой, составляет 44,5%. Что касается конкретно районной опеки в Крыму: выявлен формальный подход к проверкам условий жизни, ненадлежащее сопровождение приемных семей, слабое взаимодействие между органами системы профилактики, отсутствие квалифицированных сотрудников и так далее. А порядок расторжения договора с приемными родителями был настолько непоследовательным, грубым, что напугались и другие приемные семьи", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена.

По данным аппарата Кузнецовой, на данный момент в первой из приемных семей, фигурирующих в истории с изъятием детей в Крыму, из 15 детей пятеро остаются дома, шесть находятся в социально-реабилитационном центре, еще четверо - в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям. Из второй семьи органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, они помещены в социальное учреждение.