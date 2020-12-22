МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 22 декабря, посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, где осмотрит современные образцы отечественной пожарно-спасательной техники и вручит госнаграды. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"22 декабря М. В. Мишустин посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там премьер осмотрит в частности образцы беспилотных авиационных систем. "Также председатель правительства вручит государственные награды сотрудникам ведомства", - уточнили в кабмине.

В мероприятии примут участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях был создан по указу президента России в 2008 году. С 2020 года он вошел в структуру центрального аппарата ведомства. В центре работают специалисты в области оповещения и информирования населения, оперативного реагирования, моделирования, мониторинга и анализа чрезвычайных ситуаций, IT-технологий, космического мониторинга, обеспечения связи и психологи.