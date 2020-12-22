Госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге открывает дополнительный корпус для пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Временный госпиталь на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге открывает 22 декабря дополнительный, третий павильон для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева. Он будет рассчитан на 474 койки.

Временный госпиталь на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо" возобновил свою работу в конце октября. Сейчас пациентов принимают в двух корпусах, которые рассчитаны на 1 295 мест. Площадка принимает пациентов как с легкой формой коронавируса, так и больных в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. До конца года также ожидается открытие еще трех павильонов, таким образом, "Ленэкспо" выйдет на мощность 2,5 тыс. коек.

Ранее в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса сообщили, что на 20 декабря в Петербурге осталось менее 1% коек для пациентов с COVID-19. Однако в городском комитете здравоохранения пояснили, что в данных не учли дальнейших выписок пациентов. По последней информации городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в городе свободно 982 койки - 4% от общего числа. Пациентов принимают в 22 стационарах, где развернуто около 11 тыс. коек.

Как ранее сообщал губернатор города Александр Беглов, 23 декабря дополнительные места городу предоставят федеральные учреждения - центр Алмазова и Первый медицинский университет - всего около 210 коек. Кроме того, местные власти обратились к правительству РФ с просьбой о предоставлении Петербургу еще 900 коек в федеральных учреждениях на территории города.

В пятницу, 25 декабря, также ожидается открытие после строительства первого в городе стационара-трансформера на базе госпиталя ветеранов войн, который может оперативно перепрофилироваться под инфекционный. Его общая мощность порядка 400 коек. Кроме того, по словам Беглова, до конца декабря планируется открыть новый корпус больницы № 33. Всего в Петербурге до конца года должны ввести дополнительно более 2 тыс. коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.