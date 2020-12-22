Росстат запустил онлайн-игру по Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росстат запустил браузерную игру, посвященную Всероссийской переписи населения, на официальном сайте переписи 22 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медиаофиса Всероссийской переписи населения.

Как уточнили в медиаофисе переписи, 22 декабря начинается отсчет 100 дней до официального старта Всероссийской переписи населения.

"Игра - это еще один способ рассказать широкой аудитории об основных элементах и ходе проведения Всероссийской переписи населения. В ходе ее прохождения игрок сможет познакомиться с переписчиком, рассмотрит символику переписи, узнает, как выглядят переписной участок и ситуационный центр Росстата", - говорится в сообщении медиаофиса.

По информации организаторов, игра построена по принципу квеста. "Нужно внимательно изучить картинку на экране - интерьер помещения, где много разных предметов, и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение задания дается две минуты. Такая механика способствует концентрации внимания игрока и помогает ему лучше изучить все предлагаемые сценки", - пояснили создатели игры.

За каждые три ошибки сокращается игровое время на пять секунд, однако количество попыток при этом не ограничено, а список спрятанных предметов будет обновляться. Чтобы попасть в рейтинг лучших игроков, необходимо будет зарегистрироваться, однако играть можно и без регистрации.

При этом обстановка каждого уровня связана с темой переписи населения. "На первом - квартира, в которую игрок попадает вместе с переписчиком, на втором - МФЦ, где тоже можно пройти перепись, на третьем - Росстат, куда стекается информация о переписи в стране. На уровнях спрятано множество отсылок к явлениям поп-культуры, русским сказкам и мультфильмам", - отмечается в сообщении медиаофиса.

Как проходит перепись

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Изначально планировалось, что она состоится в 2020 году. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению правительства, основные мероприятия, связанные с переписью, перенесли на апрель 2021 года. При этом в труднодоступных регионах перепись стартовала уже в октябре 2020 года.

Как отмечают в Росстате, перенос переписи не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. При этом в целом цифровизация позволила сократить расходы на перепись в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планируется потратить 31 млрд рублей.

Большая часть этих средств будет направлена на зарплаты переписчиков. Как уточнил в четверг замглавы Росстата Павел Смелов, месячная зарплата в этом случае составит 18 тыс. рублей. Общая сумма средств на зарплату и доплаты сотрудникам составит около 14 млрд рублей. Еще около 8 млрд рублей - контракт на поставку планшетов и компьютеров для переписи. Технику после переписи планируют использовать еще пять-шесть лет.

Постановление правительства РФ о переносе Всероссийской переписи населения с осени 2020 года на апрель 2021 года было опубликовано ранее на официальном портале правовой информации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Предварительные итоги переписи будут подведены уже осенью следующего года, а окончательные данные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.