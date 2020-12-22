В Сухуме восстановили подачу воды

СУХУМ, 22 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение столицы Абхазии, остановленное на сутки из-за подключения нового водопровода в центральной части города к магистральным сетям, возобновлено, сообщили в сухумской мэрии.

"Новые полиэтиленовые трубы, проложенные по улицам Абазинская, Гулиа, Джонуа подключены к сетям водопровода, подача питьевой воды в городе восстановлена", - сказал сотрудник мэрии.

"Новая конструкция капитального ремонта предусматривает, что в дальнейшем в случае аварий или непредвиденных происшествий на водопроводах, не будет необходимости отключать воду по всему городу - есть возможность сделать это локально, поквартально, что, безусловно, очень удобно для населения", - пояснил журналистам главный инженер Сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб.

Замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации на этих трех центральных улицах осуществляется в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Работы ведутся с сентября этого года.

Общий объем инвестпрограммы на 2020-2022 годы, финансируемой из российского бюджета, составляет 4,5 млрд рублей (ежегодно по 1,5 млрд рублей). Речь также идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей, строительстве детской больницы на территории республиканской больницы в Сухуме.