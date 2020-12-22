Почтовая служба США предупредила о возможной задержке в доставке миллионов посылок

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Миллионы посылок в США могут не прийти адресатам к Рождеству. Как отмечает в понедельник газета The Washington Post , Почтовая служба предупредила клиентов о возможных задержках.

По информации издания, почтовая служба столкнулась с ростом числа случаев заражения коронавирусом среди сотрудников, беспрецедентным количеством заказов и последствиями программы сокращения расходов, запущенной главным почтмейстером. По данным профсоюза, около 19 тыс. из 644 тыс. работников заразились или находятся на карантине. В то же время в некоторых отделениях скапливаются посылки.

Ряд операционных пунктов на данный момент отказывается принимать новые отправления. Посылки в течение нескольких дней остаются неотсортированными в грузовиках.

Служба сообщила, что объем заказов вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. В результате сотрудники в ряде отделений работают более 80 часов в неделю.