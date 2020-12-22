Более 20 млн пользователей воспользовались сервисом "Дневник питания"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 млн человек воспользовались бесплатным сервисом "Дневник питания" за почти два месяца его работы, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Дневник питания" показал себя востребованным сервисом. За неполные два месяца работы им воспользовались более 20 млн потребителей", - приводятся в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Основной целью проекта является помочь россиянам научиться правильно питаться. Сервис позволяет следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей - снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму.

По данным ведомства, сейчас в России ожирение диагностировано у 19% мужчин и 27,6% женщин. Каждый десятый мальчик и каждая пятая девочка больны ожирением.

Роспотребнадзор в рамках нацпроекта "Демография" запустил в ноябре 2020 года бесплатный сервис "Дневник питания" на платформе "Здоровье ВКонтакте".