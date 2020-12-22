Сенатор не считает целесообразным вводить в УК отдельную статью за кибербуллинг

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает необходимым обсуждать ужесточение наказания за оскорбления и угрозы в интернете, в первую очередь в отношении детей, а не вводить отдельную статью в УК РФ за так называемый кибербуллинг (травлю в сети). Эта тема будет обсуждаться во вторник в Совфеде на круглом столе, посвященном проблемам защиты персональных данных россиян в интернете и мерам по противодействию распространению клеветы, сообщила ТАСС сенатор.

Я столкнулся с буллингом в интернете. Что делать? Разбор с реальными историями

"В широкое речевое понятие "травля в сети" [кибербуллинг], с точки зрения права, входит целый комплекс противоправных действий - оскорбление, шантаж, клевета, угроза. За каждое из этих действий в российском законодательстве уже предусмотрена административная или уголовная ответственность. Таким образом, вводить какую-либо отдельную статью за "травлю в сети" в действующее российское законодательство нецелесообразно", - сказала Рукавишникова.

"Речь идет о квалифицированном подходе к возможности ужесточения ответственности за подобные действия, прежде всего, в киберпространстве и в отношении несовершеннолетних", - добавила она.

Сенатор напомнила, что на днях в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ужесточить уголовную ответственность за клевету именно в интернете. "Этот вопрос заслуживает внимания. Во-первых, все указанные деяния во всемирной паутине происходят исключительно публично. Во-вторых, клеветническая информация, как правило, распространяется среди неограниченного круга лиц за счет неконтролируемого количества репостов. В-третьих, растиражированную таким образом противоправную информацию в сети впоследствии практически невозможно полностью удалить", - отметила Рукавишникова.

Кроме того, по ее словам, даже если первоисточник клеветы добровольно удалит ее или будет заблокирован, "то он не несет никакой ответственности за многочисленные перепечатки обнародованной им ложной информации". "Иными словами, последствия такого преступления в сети долгосрочны и тяжелы для пострадавшей стороны. Они не только наступают непосредственно в момент вброса, но и могут иметь бессрочный отложенный эффект", - подчеркнула первый зампред комитета СФ.

Законопроект о кибербуллинге

В ноябре исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что организация направила в СФ комплексный законопроект, который, в частности, предусматривает внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ новых статьей о травле несовершеннолетних в сети.

Предложенный законопроект также предусматривает поправки в федеральный закон о защите детей от вредной информации. В частности, разработчики считают необходимым отнести к перечню видов информации, причиняющей вред здоровью детей и запрещенной для распространения среди них, информацию, содержащую угрозы, шантаж, оскорбления, клевету и иные сведения, унижающие человеческое достоинство детей и их близких.