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Пандемия COVID-19

Более 0,2% школ в России ушли на карантин из-за коронавируса

Карантинные меры сохраняются в 87 школах в 28 регионах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Порядка 0,22% российских школ закрылись на карантин в связи с пандемией коронавируса, следует из инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной во вторник в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

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"Согласно последней статистике, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, составил всего лишь 0,22%. Всего в 87 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - сообщается в публикации.

Из материалов министерства следует, что с начала декабря численность школ, которые находятся на карантине, сохранялась в диапазоне от 0,2% до 0,3%.

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