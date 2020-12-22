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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,05

В Москве этот показатель за сутки опустился до 1,19

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился с 1,06 до 1,05. В Москве этот показатель за сутки опустился до 1,19, отступив от зафиксированного накануне максимума за последние два месяца в 1,24, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается ниже единицы. Это Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край. В Санкт-Петербурге и Воронежской области показатель равен 1.

Еще в четырех субъектах он превышает эту отметку. В Нижегородской и Ростовской областях коэффициент составил 1,01, в Свердловской области - 1,02, а в Подмосковье - 1,04.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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РоссияПандемия COVID-19
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