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Загрязнение воды у Халактырского пляжа на Камчатке

Ученые весной оценят состояние акваторий Камчатки после цветения токсичных водорослей

Вице-губернатор региона Павел Ясевич отметил, что с наступлением холодов микроводоросли перестали цвести
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Что известно о загрязнении воды у Халактырского пляжа на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Первые оценки состояния акваторий Камчатки после цветения токсичных водорослей в сентябре - октябре 2020 года можно будет давать не раньше весны. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор региона Павел Ясевич на Дальневосточном онлайн-форуме "ДФО-2020".

"Если такие красные приливы не будут повторяться, то первые прогнозы на состояние акватории ученые начнут давать в мае 2021 года, когда начнет повышаться температура воздуха и воды", - сказал Ясевич.

При этом вице-губернатор отметил, что в настоящий момент ученые говорят о прекращении цветения токсичных водорослей. "Цветение уже не фиксируется, вода холодная, микроводоросли цвести уже не могут из-за низких температур", - отметил Ясевич.

Теги
РоссияКамчатский крайЗагрязнение воды у Халактырского пляжа на Камчатке
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