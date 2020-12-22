Заксобрание Камчатки одобрило программу Яровой по поддержке медиков, работающих с COVID-19

ТАСС, 22 декабря. Заксобрание Камчатского края проголосовало за программу поддержки камчатских медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса, инициированную вице-спикером Госдумы Ириной Яровой ("Единая Россия"). Об этом сообщает пресс-служба вице-спикера нижней палаты парламента во вторник.

"И до официальных решений, которые состоялись сегодня на сессии региональных законодателей, мы сразу определили и начали реализовывать конкретные мероприятия. А именно: организовано горячее питание для врачей и медперсонала ковид-госпиталей, работников скорой помощи и волонтеров, организован транспорт для выезда к пациентам врачей-терапевтов, а также для волонтеров, которые развозят лекарства для амбулаторных больных", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Кроме того, программа поддержки врачей предполагает компенсацию затрат на топливо для медиков, использующих личный транспорт. Дети медработников получат новогодние подарки. Предлагается также обеспечить медикам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, психологическое сопровождение и страхование при исполнении трудовых обязанностей. В качестве дополнительной меры также планируется выделение "туристических ваучеров" на всю семью в камчатские базы отдыха и социальные карты со скидками в торговых точках Камчатки.

Как сообщили во фракции "Единая Россия" в заксобрании Камчатского края, работа над формированием программы продолжается. "Ориентировочно, она в полной мере заработает в феврале 2021 года после внесения поправок в закон о краевом бюджете", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Яровая напомнила, что программа была инициирована 2 декабря. "Вместе с губернатором края и коллегами во фракции "Единая Россия" в законодательном собрании мы договорились о том, чтобы на уровне Камчатского края разработать системные и долгосрочные меры поддержки медицинских работников - врачей, медицинских сестер, волонтеров в период борьбы с ковидом", - отметила она.