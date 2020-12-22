Хайнань начал внедрять новую модель трансграничного медицинского обслуживания

ХАЙКОУ, 22 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань начала внедрять новую модель трансграничных медицинских услуг для лиц, воспользовавшихся специальной универсальной программой страхования. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, такая система предусматривает активное использование услуг врачей из особых регионов Китая и других стран. В обозримом будущем ключевую роль в реализации соответствующей программы будут играть опытные специалисты из Гонконга, которые, в частности, займутся дистанционной диагностикой и предоставлением консультаций в режиме онлайн. Кроме того, владельцы страховок смогут проходить лечение в восьми медицинских учреждениях этого специального административного района.

"Опубликованная 1 июня Генеральная программа по созданию Хайнаньского порта свободной торговли активно поощряет сотрудничество [китайских] страховых компаний с иностранными организациями с целью разработки трансграничных продуктов медицинского страхования. Новая модель обслуживания - важная мера, нацеленная на выполнение этой задачи", - заявил глава комиссии по регулированию банковской деятельности провинции Хайнань Фу Пинцзян.

Ожидается, что подобный формат прямого страхования позволит максимально снизить финансовую нагрузку на пациентов, предоставить им доступ к высококачественным медицинским ресурсам.

Суть новой страховой модели

Как сообщила газета, врачи из Гонконга также смогут приезжать на остров для работы в местных государственных больницах и специализированных клиниках, в том числе в медучреждениях, предназначенных для больных онкологическими заболеваниями. Опыт гонконгских специалистов высоко востребован и в зоне международного медицинского туризма Лэчэн на восточном побережье провинции. Предполагается, что благодаря такой политике Хайнаньского порта свободной торговли по привлечению ценных кадров в регионе будет постоянно повышаться качество медицинских услуг.

Местные органы здравоохранения уточнили, что упомянутая страховка распространяется более чем на 50 видов новых лекарств, еще не поступивших на рынок, и около 20 препаратов, которые уже можно приобрести в аптеках Хайнаня. Обычно она может покрыть расходы на медикаменты, приобретенные на сумму до 1 млн юаней (более 150 тыс. долларов по текущему курсу). Минимальный ежемесячный взнос составляет всего 15 юаней (180 юаней в год). Максимальная сумма страхового покрытия при более крупных отчислениях достигает 7 млн юаней (более 1 млн долларов).

Таким образом, владельцы страховки смогут по низким ценам приобрести на Хайнане востребованные лекарства и по невысоким расценкам воспользоваться услугами высокопрофессиональных врачей. Кроме того, в зоне Лэчэн пациентам недорого обойдутся и многие виды терапии, помощь медсестер.