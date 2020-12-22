В Киеве заявили, что поставят жителям Крыма воду в цистернах в случае просьбы ООН или МККК

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Украина готова поставлять воду в цистернах для жителей Крыма. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

"Когда гуманитарная миссия ООН, МККК (Международного комитета Красного Креста) выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий",- сказал он в интервью, опубликованном во вторник на сайте украинского издания "Общественное". Резников добавил, что в автономии "запасов питьевой воды для мирного населения достаточно".

При этом он подчеркнул, что стандартные поставки воды в Крым будут возобновлены после возвращения полуострова в состав Украины. "Будет деоккупация Крыма - будет вода", - добавил Резников.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. По данным Росводресурсов, потребность Крыма и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.